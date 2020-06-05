2020 yaz tesettür giyim modası nelerdir? Yaz tesettür modası kombinleri nelerdir?

2020 yaz tesettür giyim modası

Tunik

Temmuz Ağustos aylarında rahatlıkla tunik giyim modelini tercih edebilirsiniz. Uzun ve kalıbının rahat olması ile sıcak havalarda sizi rahatsız etmez, günlük kullanım için oldukça idealdir. Uygun fiyat ve kalite ile qras.com sitesinde beyaz armürlü beli büzgülü tunik tercihler arasında olmalı.

Bol pantolonlar

Yazın bacağa yapışmış pantolonlar pek tercih edilmeyecek Bu yıl yaz modasında rahatlık ön planda olduğu için, bol paça pantolonlar revaçtadır. Rahatlıkla kombin yapabilir, spor ayakkabı ve aksesuarla kombini tamamlayabilirsiniz.

Tulum

Tulum modası hiçbir zaman geçmiyor. Spor ayakkabı ile kombinlediğinizde cool görünüme kavuşabilirsiniz. Çanta ve kemerin çok yakıştığı bu model, yazın trendleri arasında.

Oversize gömlek

Rahatlığına düşkün, özellikle piknik gibi hareket edeceğiniz etkinlikler için oversize gömlek idealdir. Hareketi kısıtlamayan, kolay kombinlenen bu modeli yazın gardolabından eksik etmemelisin.

Fırfırlı elbiseler

Yaz düğünleri için ideal elbise modelidir. Kır düğünlerinde hem rahat edebilir hem de şık olabilirsiniz. Topuklu ayakkabıları ile oldukça zarif gözükeceksiniz.

Abaya kombinleri

Genellikle ipek kumaştan üretilmiştir. Özel davet ve düğünlerde tercih edilen bu ürün, topuklu ayakkabı ile kombinlendiğinde çok şık duracaktır. Yazın sıcaklarda oldukça rahat hissetmenizi sağlar, yapısı ile terlemenin önüne geçer. Yaz tesettür modasının önemli parçasıdır.

Gömlek elbise

Gömlek elbise modelleri genellikle dar kumaş pantolonlar ile kombin edilir. Günlük giyim için oldukça kullanışlı bu parça, rahatlığı ile yazın tercihler arasındadır. Kumaşın yapısı çok önemlidir. Yanlış kullanılan kumaş, yaz günü teninizi tahriş edecektir. qras.com adrsinde bulunan gömlek modelleri şıklığı, kaliteyi ve rahatlığı sizlere sunuyor.

Kombin önerileri

Tunik ile yapabileceğiniz birçok kombin çeşidi vardır. Dar kumaş pantolon ve topuklu ayakkabı ile davete gidebilir, burada dikkat çekersiniz. Spor kombin isterseniz, bol paça kot pantolon ve spor ayakkabı ile kombini tamamlayabilirsiniz.

Oversize gömlekler, günlük kullanım için idealdir. Spor çanta ile uyum sağlar. Spor ayakkabı ve rahat pantolon ile kombinlenir. Bol paça pantolon dan uzak durmalısınız çünkü bu kombin sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterecektir.