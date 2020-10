2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan üç isme verildi

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi. Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 70 milyondan fazla hepatit vakası ve her yıl 400.000 ölüm olduğunu tahmin ediyor. Hepatit C, kronik bir hastalık ve karaciğer iltihabı ile kanserin başlıca nedeni olarak biliniyor.

NOBEL ÖDÜLLERİ NEDİR?

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü başarılarına veriliyor.. 1895 yılındaki Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda, 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından idare edilip yürütülür. Ekonomi dalında verilen bir başka ödül ise 1968 yılında Sveriges Riksbank ile merkez bankasının İsveç ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle verilmeye başlanmıştı.

Her ödül ayrı bir komite tarafından verilir; İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi fizik, kimya, ekonomi alanındaki ödülleri, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödülleri ve Norveç Nobel Komitesi edebiyat alanındaki ödülleri veriyor. Norveç Parlamentosunca İsveç Akademisinden seçilen beş kişilik bir kurul ise barış alanındaki ödülleri belirliyor. Ödül almayı hak eden kişi veya kurum bir madalya, bir diploma ve yıllar içinde değişen miktarda para ödülü alıyor.

2011 yılı itibarıyla, 20 kuruluş ve 69 ekonomi alanında ödül kazananlar da dahil olmak üzere, toplam 826 kişi ve kuruluşa ödül verildi.