2020 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Televizyon programlarının Oscar'ı olarak anılan 72. Emmy Ödülleri kazananları kimler?

Televizyon dünyası için en önemli ödüller olarak bilinen televizyonun Oscar'ı Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül törenin çok az sayıda seyirci yer aldı.

2019 yılında gerçekleştirilen törende, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakterle Emmy Ödülleri'nde ödül alan Haluk Bilginer'in de etkisiyle ülkemizde daha çok gündeme ege

EMMY ÖDÜLLERİ SUNUCULARI KİMLERDİ?

Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla ekranlara gelen Emmy Ödülleri'nde koronavirüs önlemlerine çok dikkat edildi.

EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI KİMLER?

EN İYİ KOMEDİ

"Schitt's Creek" (Pop)

EN İYİ DRAMA

"Succession" (HBO)

EN İYİ MİNİ DİZİ

"Watchmen" (HBO)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Zendaya, "Euphoria"

Zendaya Instagram paylaşımı

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeremy Strong, "Succession"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Regina King, "Watchmen"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Annie Murphy, "Schitt's Creek"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Levy, "Schitt's Creek"

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Julia Garner, "Ozark"

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Billy Crudup, "The Morning Show"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Uzo Aduba, "Mrs. America"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"

Yahya Abdul-Mateen

EN İYİ TV FİLMİ

"Bad Education" (HBO)

EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ

"Saturday Night Live" (NBC)

EN İYİ VARYETE TALK SHOW PROGRAMI

"Last Week Tonight With John Oliver" (HBO)

EN İYİ REALITY YARIŞMA

"RuPaul's Drag Race" (VH1)

EN İYİ REALITY PROGRAM SUNUCUSU

RuPaul, "Drag Race"

EN İYİ KURGULU REALITY PROGRAMI

"Queer Eye" (Netflix)

KURGUSAL OLMAYAN EN İYİ REALITY PROGRAMI

"Cheer" (Netflix)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Maya Rudolph, "Saturday Night Live"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Eddie Murphy, "Saturday Night Live"

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Cherry Jones, "Succession"

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Ron Cephas Jones, "This Is Us"

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN DİZİ

"The Last Dance" (ESPN)

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN PROGRAM

"The Apollo" (HBO)

EN İYİ ANİMASYON PROGRAMI

"Rick and Morty" (Adult Swim)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ SENARYOSU

Daniel Levy, "Schitt's Creek" ("Happy Ending")

EN İYİ DRAMA DİZİSİ SENARYOSU

Jesse Armstrong, "Succession" ("This Is Not for Tears")

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU

Damon Lindelof and Cord Jefferson, "Watchmen" ("This Extraordinary Being")

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrew Cividino and Daniel Levy, "Schitt's Creek" ("Happy Ending")

EN İYİ DRAMA DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrij Parekh, "Succession" ("Hunting")

EN İYİ MİNİ DİZİ, TV FİLMİ YA DA DRAMA PROGRAMI YÖNETMENİ

Maria Schrader, "Unorthodox"

EN İYİ VARYETE PROGRAMI YÖNETMENİ

Don Roy King, "Saturday Night Live" (Sunucu: Eddie Murphy")