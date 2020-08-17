2020 AÖL sınav sonucu MEB sorgulama ekranı: AÖL sonuçları açıklandı mı?

Açık Lise sınavları 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı ve sınavın ardından 2020 AÖL sonuçları bekleniyor. http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılması beklenen AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL kayıtları ne zaman?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından düzenlenen ve sonuçları açıklanan AÖL 2. dönem 2020 sınavlarının 17 Ağustos'ta açıklanması beklenen sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

MEB AÖL SINAV SONUÇ EKRANI GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEB'in düzenlediği AÖL sınavının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sistemden öğrenci girişi yapıldıktan sonra sonuç ekranı açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntülenecek. Bu adresten AÖL sınav sonuçları, ders seçimi, sınav giriş belgesi ve AÖL ders kitapları gibi bilgilere erişim sağlanıyor.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

AÖL takviminde yer alan bilgiye göre;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri ise 24 Ağustos - 9 Ekim 2020,

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020,

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.