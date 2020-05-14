Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüleri dünyayı sarstı

Dünya, Reuters Haber Ajansı'nın Sao Paulo'dan geçtiği fotoğrafları konuşuyor. Çevresiyle birlikte 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo kentinde koronavirüs salgını nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı. Fotoğraflardaki mavi ceset torbaları dikkat çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgını için 'basit bir grip' ifadelerini kullanmasının ardından Brezilya'da salgın giderek yayılmıştı.

Brezilya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 188 bin 974 olurken, 13 bin 149 kişi de hayatını kaybetti.

DÜNYAYI SARSAN FOTOĞRAFLAR

Brezilya, en çok vaka ve ölü sayısıyla Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "merkez üssü" olarak öne çıkarken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı küçümseyici tutumu dikkati çekiyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği 16 Mart'tan bu yana, 2 aydan kısa bir süre içinde ölü sayısı 13 bini, ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat'tan beri de vaka sayısı 188 bini geçti.

Vaka sayısının 10 bini aştığı 4 Nisan'da 1074 ölüm kayda geçerken, 28 Nisan'a gelindiğinde 5 bin 87 ölü ve 72 bin 149 vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 10 bin 17'ye ulaştığı 8 Mayıs'ta, 145 bin 328 vaka kaydedildi.

SON BİR HAFTADAKİ VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDAKİ ARTIŞ

Brezilya'nın son bir haftada vaka ve ölü sayılarındaki artış şöyle: 13 Mayıs: 188 bin 974 vaka, 13 bin 149 ölüm (11 bin 385 vaka/749 ölüm) 12 Mayıs: 177 bin 589 vaka, 12 bin 400 ölüm (9 bin 258 vaka/881 ölüm) 11 Mayıs: 168 bin 331 vaka, 11 bin 519 ölüm (5 bin 632 vaka/396 ölüm) 10 Mayıs: 162 bin 699 vaka, 11 bin 123 ölüm (6 bin 760 vaka/496 ölüm) 9 Mayıs: 155 bin 939 vaka, 10 bin 627 ölüm (10 bin 611 vaka/730 ölüm) 8 Mayıs: 145 bin 328 vaka, 9 bin 897 ölüm (10 bin 222 vaka/751 ölüm) 7 Mayıs: 135 bin 106 vaka, 9 bin 146 ölüm (9 bin 888 vaka/610 ölüm)

DÜNYADA VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADA BULUNUYOR

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Brezilya, dünyada vaka sayısıyla da 6'ncı sırada bulunuyor.