2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağını açıklayan Fenerbahçe'de hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor. 2 yıldır futboldan uzak olmasıyla dikkat çeken Karapınar, F.Bahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak.
Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında Tahir Karapınar olacak. Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.
SEZON SONU ALTYAPININ BAŞINA
Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.
2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK
Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında Konyaspor'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve 2 yıldır da saha içinden uzak kaldığı görüldü.
20 BİN TL KAZANACAK
Tahir Karapınar futboldan uzak kaldığı dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Tahir Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ifade edildi.
SERDAR DAYAT GİTTİ
Tahir Karapınar'ın göreve gelişiyle birlikte altyapı organizasyonunda da değişikliğe gidildi. Yönetimin, altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayırdığı iddia edildi. Dayat'ı eski sportif direktör Damien Comolli göreve getirmişti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2004-2005 Altay Yardımcı antrenör
2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü
2007-2008 Altay Yardımcı antrenör
2009 Altay Teknik direktör
2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör
2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör
2017-2018 Konyaspor Yardımcı antrenör
2020 F.Bahçe Geçici teknik direktör