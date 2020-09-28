19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu

Brezilya Ligi'nde Palmeiras'ın sahasında Flamengo'yu konuk edeceği maç, koronavirüs nedeniyle kaosa neden oldu.

Çarşamba günü Libertadores Kupası için Ekvator'a giden Flamengo'da 19'u futbolcu 41 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de virüse yakalandığı Flamengo'da yönetim, Palmeiras maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Ancak Flamengo'nun erteleme talebi reddedildi. Karar, maçın başlamasına dakikalar kala açıklandı. Maçın erteleneceğine kesin gözüyle bakan Flamengo, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma gitmedi. Başlama düdüğünden dakikalar önce erteleme talebinin reddedildiğini öğrenen kırmızı siyahlı takım, apar topar Allianz Parque Stadyumu'na geldi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Flamengo'nun maçın başlamasına kısa bir süre kala stadyuma ulaşması nedeniyle karşılaşma yaklaşık 20 dakika geç başladı. Genç futbolculardan ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan konuk ekip, yine de evine beraberlikle dönmeyi başardı.

(Kaynak: Sözcü)