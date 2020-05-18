18 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

18.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:35

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.05.2020 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.05.2020 09:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.