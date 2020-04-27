17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz
ANTALYA'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'tan (16) 17 gündür haber alınamıyor.
ANTALYA'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'tan (16) 17 gündür haber alınamıyor. Anneanne Ayşe Yıldırım (61), torununun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Ne olur, torunumu bulun. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" dedi.
Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yanında 8 yaşından beri kalan torununun hayatından endişe ettiğini belirten, KOAH hastası Ayşe Yıldırım, "Torunum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıfına gidiyordu. Bana hemşire olup kalp hastası annesini iyileştireceğini söylüyordu. Hatta durumu kötü olan annesine 3-4 yıl daha dayanmasını söylüyordu" diye konuştu.
Ayşe Yıldırım, torununun telefon kayıtlarının incelenmesini de istedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmasının da sürdürüldüğü öğrenildi.