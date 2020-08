17 Ağustos depremi şiddeti nedir? 17 Ağustos depreminde ölü ve yaralı sayısı ne? 17 Ağustos depremi hangi illerde hissedildi?

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin 21. yıldönümünde, en çok can aldığı İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da ölenler için anma törenleri düzenlendi.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ NEREDE GERÇEKLEŞTİ VE NERELERDE HİSSEDİLDİ?

17 aĞUSTOS DEPREMİ ŞİDDETİ NEYDİ?

Deprem şiddeti,7.4 büyüklüğündeydi. Deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. Türkiye tarihini derinden etkileyen ''Marmara Depremi''nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremde yaşamını yitirenler, depremin 21'inci yıldönümünde anıldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI O GÜNÜ ANLATTI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, o dönemde kendisinin Erenler Belediye Başkanı olduğunu ve depremde evinin yıkıldığını belirterek, "21 yıl önce böyle bir gecede, asrın felaketi olarak değerlendirilen bu felaketi yaşamış olduk. Takriben bölgemizde 21 bin insanımızı kaybettik. Benim de evim yıkıldı, ben de enkazdan çıktım. Ailemi yolun kenarına bırakıp görevime koştum. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gayret gösterdim"dedi.