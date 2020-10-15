16 Ekim Bim aktüel ürünler neler? Bim haftanın aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bim' bugün hangi ürünler geldi?

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09 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Her hafta yoğun ilgi ile karşılaşan Bim aktüel ürünlerinde bu hafta tencere, süpürge, mont, bornoz takımı, ayakkabı, yastık gibi çeşit çeşit fırsat ürünleri bulunmaktadır. 16 Ekim Bim aktüel ürünleri haberimizde.