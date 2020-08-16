16 Ağustos Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ağustos Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ATASOY, ERSAN, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KÜHEYLAN, LALEGÜL, NEZİH, REDİF, YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596556)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600387)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600035)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597549)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk / YASSIÖREN mah DOLUNAY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602024)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah DOLUNAY sk 01:00-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602008)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk / YASSIÖREN mah DOLUNAY, FIRAT sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602021)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601204)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, İNAN sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592595)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600068)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah CUMHURİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600160)

ESENYURT ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 166., HARAMİDERE YOLU sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598581)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 166., HARAMİDERE YOLU sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598585)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GÜNDOĞDU, PAPATYA, ŞUMNU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600066)

EYÜPSULTAN ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.EREN, 1.HİLAL, 1.NUR, AKİŞ, ARİFPAŞA, GALİP ÖZGER, HALİM ULUTAŞ, KARAAHMET, OKUR, SAİT KÖKNAR, TANIŞ, TAVUSKUŞU, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , İNAN, ŞEVKİBEY CAMİİ, ŞEYH RAŞİT, ŞİFA YOKUŞU sk / RAMİ CUMA mah CUMA CAMİİ, RAMİ EYÜP YOLU sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜNSAYAR, MEHMED RAŞİD EFENDİ, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ZİYA SONGÜLEN, ÖNDER, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601341)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah EYÜP SULTAN, ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, GÜNDEŞ, GÜNSAYAR, GÜRBÜZLER, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YONCA, ÇAYIR, ÇİMEN, ŞEYH RAŞİT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601344)

KAĞITHANE ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİZİM, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜVERCİN, KANARYA, KAPTAN, KARTAL, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, PAPATYA 1, SERÇE, TEKİN, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590937)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, KASIMPATI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, YEŞİLDAĞ, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590936)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE Mah, Sevgi Sokak No: 2-4-6-8-10 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602312)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1235., HAKAN, KEKLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583881)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk / İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583882)

SARIYER ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600073)

SİLİVRİ ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2599061)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, ATALAY, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BAKANLAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUMLUPINAR, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ELİF, ERGUN, FARUK, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARPUT, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KERPİÇHANE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KUZEY, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MAVİŞ, MEFKURE, MELODİ, MERA, MODERN, MORA, MORMENEKŞE, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, MİLLET BAHÇE, OKAN, OĞUZTÜRK ÇIKMAZI, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SABRİ TUNALI, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TAŞKÖPRÜ, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE, TOKSÖZ, TOPHANE, TORNACI, TİBET, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, SARICA 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2599067)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YESEVİ, ÇALILI, ÇINARLI, İSTASYON, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600245)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3051., 3319., 3320., 3321., 3326., 3327., 3328., 3342., 3343., 3351., 3364. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603341)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601330)