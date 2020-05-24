15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç trafiği neredeyse 0'a inen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekimleri için set kuruldu.

24.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:49

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı. Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

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KORONA ÖNLEMİ ALINARAK SET KURULDU

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.