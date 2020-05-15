15 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

15 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

15.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:14

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Alemdar Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.05.2020 08:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.