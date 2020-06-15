15 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 15.06.2020 04:00 - 15.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, HURİ, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2514657) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514657)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514228) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514228)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, ÖZEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517329) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMATAŞI, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, MÜRVET, NALAN, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, TÜRKMEN, YÖRE, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517316) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517316)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-800 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 3. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517575) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 485. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508381) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508381)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.06.2020 18:00 - 15.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR, HALKALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517142)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.06.2020 20:00 - 15.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517609) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517609)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517137) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 15.06.2020 16:30 - 15.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HASAN DOĞAN, ZİYAPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2514925) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk , MERCEDES BULVARI, 10 Yıl caddesi bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517586) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2514791) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514791)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517274) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN sk / CİHANNÜMA mah HÜSNÜ SAVMAN sk / DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, BİRGÜL, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARADUT, KARAGÜL, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, GÖKTÜRK, GÖNENOĞLU, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, SERGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2511143) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517571) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KÖLEMEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516305) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516305)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GALATA ŞARAP İSKELESİ, MUMHANE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516306) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, DÜZENLİ, GELİNCİK 4, GÜFTE, HÜLYA, KARAKOL, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MALKOÇOĞLU, MERA, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT, SULUDERE, UMUT, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, İNÖNÜ 3 sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, MIZRAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517752) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517752)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, TAN, VAKIF, ÇOLPAN, ŞİRİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517162) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 15.06.2020 02:00 - 15.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DUTLUK ÇIKMAZI, GENCAY, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, OZAN ÇIKMAZI, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, ÖZGE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2516163) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017., 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2513073) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513073)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 08:30 - 15.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514231) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514231)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 12:30 - 15.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606., 621. sk DOĞAN ARASLI CADDESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514235) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514235)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 14:15 - 15.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3018., 3019. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516089)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 10:40 - 15.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516087) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516087)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 08:30 - 15.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516083) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516083)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 13:00 - 15.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516088)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 285., AVNİ ANIL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2516247) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516247)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517574) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.06.2020 19:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516708) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516708)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517643) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517643)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.06.2020 19:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, FİLİZ, GÜNEBAKAN, KÜHEYLAN, MUTEDİL, NANE, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516705) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKICI, BABAYİĞİT, ERDOĞAN, KIRAN, TAŞKIRAN, UÇKU, YAVUZ, ŞENKAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516487) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2516487)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517292) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FIRAT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514749) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514749)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 3.ÇİMEN, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, ELMABAĞ, GÜVERCİN, ÇAKAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517751) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517751)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.06.2020 12:00 - 15.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 15.06.2020 14:00 - 15.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVUKAT AZİZ ÖZGÜR, BÜRÜMCÜK, SARIYER DERESİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517921) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517921)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, TAÇ, TUNCAY ARTUN, ZERGERDAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517259) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 15.06.2020 09:30 - 15.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517551) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517551)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 15.06.2020 01:00 - 15.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / CUMHURİYET mah YUDUM sk / SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME, BİLGİN, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517138) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517138)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 2523., OVAYENİCE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517182) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk / TEŞVİKİYE mah TEŞVİKİYE FIRIN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2516567) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517665) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517665)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.06.2020 12:00 - 15.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517668) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517668)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.06.2020 15:00 - 15.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517680) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2517680)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 13., 14., 15., 15/1., 22., 221., 224., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 63., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517766) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.