15 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 15 Haziran 2020!

15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

15.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:52

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 15 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 15.06.2020 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2020 08:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.