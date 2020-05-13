14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

İstanbul'da sokağa çıkan çocuklar mutluluk yaşadı.