14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı

Rafet Demirel isimli baba, 16 yaşındaki kızını aramak için ATV ekranlarında yayınlanan esra Erol'da programına başvurdu. Ancak ailenin hayat hikayelerinin altından bambaşka olaylar çıktı. Ailenin 16 yaşındaki kızının evli, 14 yaşındaki kızlarının da hamile olduğu ortaya çıkınca devreye polis girdi.

16 YAŞINDAKİ KIZ EVLİ ADAMLA İMAM NİKAHLI YAŞIYOR

Canlı yayına katılan anne Hamide Hanım, 16 yaşındaki kızı için "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi. Ancak kızın evli bir adamla imam nikahlı olduğu öğrenildi. Daha sonra ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımı sonrası annenin 14 yaşındaki kızını da hamile kaldığı için para karşılığı evlendirdiği ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler sonrası Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri canlı yayına gelerek anne Hamide hanımı ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Bunun yanı sıra annein verdiği ifadelerinden gerçek dışı bilgiler verdiği belirlendi.

Ailenin 16 yaşındaki ve 14 yaşındaki iki kızı da sosyal hizmetler tarafından korumaya alındı.