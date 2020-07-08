14 büyükbaş hayvanın öldüğü köyde incelemeler sürüyor
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, mahallede hayvan alım- satımı ise yasaklandı.
08.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:38
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, mahallede hayvan alım- satımı ise yasaklandı.
Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde kısa süre içerisinde 14 büyükbaş hayvanın ölmesi ve 18 hayvanın hastalanmasıyla ilgili olarak Akyazı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Ölen hayvanlardan alınan numuneler İstanbul'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Mahallede hayvan alım- satımı yasaklanırken, mahalle dezenfekte edildi. Mera ise kapatıldı.