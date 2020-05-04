Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı

Bursa'da, koronavirüs nedeniyle 3 günlük ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Daha 13 yaşındaki A.C.A. bir kafenin kilidini kırıp hırsızlık yaptı. Sadaka kutusunu da çalan A.C.A, 1 saat sonra başka bir kafeyi soymaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İKİNCİ SOYGUNDA YAKALANDI

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde A.C.A, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki kapalı olan bir kafenin kilidini kırıp, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsız, kafede bulunan kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak, kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri kafeye geldi. Ekipler araştırma başlatırken, A.C.A'nın başka bir kafede 1 saat sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi. A.C.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

SADAKA KUTUSUNU DA ÇALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, A.C.A'nın bir süre kafenin önünde etrafını kontrol etmesi, ardından da ön girişinde bulunan raylı kapının kilidini kırarak içeri girmesi ve kahve malzemeleriyle birlikte sadaka kutusunu çalması yer aldı. Görüntülerde, 3 dakika içerisinde kafeden çıkan A.C.A'nın rahat tavırları dikkati çekti.

A.C.A'nın çocuk şubede sorgusu sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için idari ceza işlemi de uygulanacağı öğrenildi.