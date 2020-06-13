13 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran Cumartes günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2512892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512892)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk / HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk / ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513754)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.06.2020 04:00 - 13.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, ELVAN, GÖK, NEVRUZ, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKGÜNAY, AKÇAKAVAK, AYANOĞLU, AYASOFYA, AYFER, AZİM, BALABAN, BALKANLAR, BEKİR, BERA, BORAN, BOSTAN, BURÇ, CABBAR, CONK BAYIRI, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, DOSTLAR, EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, HAYRETTİN, KARA ÜZÜM, KATİP, KAÇKAR, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MAVİ ZÜMRÜT, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, NUSRET ARMAN, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, SÖĞÜTÖZÜ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, TERAKKİ, ZEMİN, ÇAĞATAY, İLKBAHAR, ŞADIRVAN, ŞEHMUZ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN, ŞEYH ŞAMİL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2514191) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514191)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.06.2020 13:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AFİYET, DEMİRTÜRK, ETKİN, FERHATPAŞA, KABATAŞ, KARAKOÇAN, KAYYUM, KİTAP, SEVBAN MEHMET, TUNCA, ÖNCEL, ÖZGÜVEN, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514883)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ZEMİN, ŞEHMUZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508064) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508064)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AYVACI, DALBASTI, HACIBEY, KURUÇEŞME, ÇUKURÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2515441) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 213. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/4. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508352) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2512907) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER, FABRİKALAR, KAMİL, MERAM, SANAYİ, SOFULAR, SOKULLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2513108) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513108)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 15:00 - 13.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2513110) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513110)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 18:00 - 13.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk / İSMET PAŞA mah ABDİ İPEKÇİ, KARADENİZ, TUNA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2513122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513122)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 14:00 - 13.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BEYAZ SÜMBÜL, DUMAN, ERGENEKON, HÜR, KADİFE, KARANFİL, MOSTAR, MİLLET, NERGİZ, PİRİ REİS, RENK, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT SUNAY BİÇER sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah YAHYA GALİPBEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514773) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514773)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ACAR, BİLGEHAN, CEM, FİDE, GEYİK, GÖZDE, KAYA, MEHMET AKİF ERSOY, MERAL, SALİHOĞLU, ÜRGÜPLÜ, İLİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514753) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514753)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 14:00 - 13.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, BURÇ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IHLAMUR, KIBRIS, KIZILIRMAK, MAGOSA, ÖZER, ŞEHİTLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514772) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FAHRİ GİZDEN, GÖNENOĞLU, SÜLEYMANBEY, YANKI, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, CELAL ATİK 1, GALİPBEY, MEVLÜT PEHLİVAN, MEVLÜT PEHLİVAN YANI, PEHLİVAN, VEFA DERESİ, ÖZBAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2511142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 13:00 - 13.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah EFE 2, ESKİ SİLİVRİ, GEMİCİ 1, NALBANT, SANDAL 1, SULTAN MURAT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2514313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514313)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 11:00 - 13.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, UĞUR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İÇEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2514308) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514308)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 15:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, UĞUR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İÇEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2515605) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2515605)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 11:00 - 13.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah MUSTAFA KEMAL 1, İLKER, İNCİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2515607) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2504908) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504908)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.06.2020 02:00 - 13.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506896) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506896)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.06.2020 15:00 - 13.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÜMÜŞPINAR, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, SELİM GİRAY, YAVER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2512967) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512967)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.06.2020 12:00 - 13.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2515632) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2515632)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.06.2020 12:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2515633) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, ISISO sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2505359) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505359)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 2295. sk / GÖKEVLER mah 2312., 529. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507327)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.06.2020 13:00 - 13.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, RIFAT ILGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2512323) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512323)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1015., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2512308) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512308)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.06.2020 13:00 - 13.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2514224) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.06.2020 01:00 - 13.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2511170) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2511170)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah MUSTAFA RAKIM, ZAHİRECİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514767) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514767)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2515472) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 13.06.2020 01:00 - 13.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2503947) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 13.06.2020 20:00 - 13.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk YILDIZTABYA mah AKGÜN, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512366) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 13.06.2020 01:00 - 13.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509851) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509851)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 13.06.2020 16:30 - 13.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, SOĞANAĞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2513765) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513765)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 13.06.2020 16:30 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2515496) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah TERASEVLER, TERASEVLER2 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2512949) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512949)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.06.2020 01:00 - 13.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TOKDEMİR, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞÖLEN, ŞİRİNCE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2512947) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512947)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN, DURGUN sk, DEMİRBAŞ SOKAK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2514290) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 241 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2512908) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512908)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah MERT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514307) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2514307)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., KARADUT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514309) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.06.2020 02:00 - 13.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2509316) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509316)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOSTAN ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, MENZİL ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2512355) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512355)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.06.2020 01:00 - 13.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk / KUMKÖY mah AKBELEN, AKDAĞ, AKEL, AKTAŞ, ALABALIK, ALTINTEPE, AROS, ARSLAN BURNU, ATMACA, AYÇA, BADEMLİ, BASRİ KAPTAN, BAY BAŞKANLAR, BAĞLAR ALTI, BAĞLARELİ, BEKTAŞ, BÜYÜKKAVAK, BÜYÜKPARK, CAMBAZ, CERRAH HASAN BEY, DALYAN BURNU, DEDE, DEMİRCİKÖY, DUMANLI, DİK, ERİKBELİ, FINDIKLI GEÇİT, FİLİKA, GEZEN, GÜLAĞACI, GÜLŞEN, GÜZEL GEÇİT, KAHYAOĞLU, KALE, KAMIŞLIK DERESİ, KARADAĞ, KARAYEL, KATMER, KAYAALAN, KILIÇ BALIĞI, KORU., KUMDERESİ, KURUÇAM, KÖRFEZ, KÜTÜKLÜ, KÜÇÜKKAVAK, KİLYOS, LEVREK, MANİVELA, MARE NEGRO DENİZ FENERİ, MARE NEG bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513815) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513815)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.06.2020 05:00 - 13.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAY BAŞKANLAR, KURUÇAM, MARE NEGRO DENİZ FENERİ, MARE NEGRO YAKAMOZ, MARE NEGRO YALI BOYU, MARE NEGRO İSKELE, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513816) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah ELİF, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512931) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.06.2020 20:00 - 13.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2506699) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506699)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.06.2020 20:00 - 13.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507434) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507434)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.06.2020 12:00 - 13.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- İSMETPAŞA mah 101., 105., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 98., MAHMUTBEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508313)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.06.2020 12:00 - 13.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2509317) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 3 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2512386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2512386)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 13.06.2020 09:00 - 13.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2513821) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513821)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 13.06.2020 12:30 - 13.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2513824) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2513824)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 13.06.2020 16:00 - 13.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/42., G/43., G/44., G/49., G/51., G/52., G/53., G/54., G/55., G/56., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, LONDRA ASFALTI, MEVLANA, MEVLEVİHANE, İETT SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2513826) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.