11 yaşındaki oğlunu öldüren anne, hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi

Brezilya'nın Planalto şehrindeAlexandra Dougokenski isimli anne, duygusal problemleri olduğunu iddia ettiği 11 yaşındaki oğlu Rafael Mateus Winques'eağır ilaçlar vererek öldürdü. Anne öldürdüğü oğlunu bir battaniyeye sararak eski evine attı. anne daha sorna polis araytıp sabah uyandığında oğlunun odasına gittiğini ve oğlunun odasında olmadığını söyleyip oğlunun kaybolduğunu ihbarı yaptı.

Polis önce Rafael'in evden kaçtığını düşündü ama polis evde yaptığı incelemde evde ve Rafal'in üvey babasının arabasında kan izleri buldu.Kan örenekler ianalize gönderildi ama daha sonuçlar açıklanmadı. Polis, anneyi çapraz sorguya çekince anne oğlunun duygusal sorunları olduğunu bu nedenle oğluna ağır ilaçlar verip öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.

Anne oğlunu öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp daha önce oturdudkları eski evlerine attığını söyledi.Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis şefi Nadine Anflor, soruşturma bitine kadar anneni ncezaevinde her hangi bir saldırıya uğramaması için özel koruma çnlemlerinin alındığı tek kişilik bir koğuşta kalması için başvurduklarını söyledi.