11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı

Dün akşam koronavirüs tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM'lerin 11 Mayıs tarihinde açılacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından AVM'lerde yeni düzenin nasıl olacağı merak konusu olurken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AHaber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş'ın açıklamalarından satır başları:

"11 Mayıs itibarıyla AVM'ler açılacak. Vergi ödeme ve ertelenmeleri konusunda Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kademeli olarak açılırken, sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul edeceğiz.

MÜŞTERİLERİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLECEK

İçeri girerken ateşlerini ölçeceğiz. Ateş ölçerler hem teknik kamera hem de insan eliyle yapılacak. İçeri girerken dezenfektan işlemleri yapılacak.

GİYİNME KABİNLERİ DEZENFEKTE EDİLECEK

Giyinme kabinlerinde giyilip, çıkartılan ürünün belli bir sürede askıda kalması, dezenfektan işlemlerinin her müşteriden sonra yapılması gibi önlemler var.

ÇALIŞMA SAATLERİ AVM'YE GÖRE DEĞİŞECEK

Yeni uygulamalar, sanal deneme çalışmaları da yapılıyor. Çalışma saatleri her lokasyondaki AVM'ye göre değişecek. Bunlar uyum aşamasında her AVM kendisi karar verecek."