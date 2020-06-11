11 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 11 Haziran 2020!
11 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
11.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:05
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 11 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.06.2020 08:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Yenidoğan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.06.2020 03:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.