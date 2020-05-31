11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi

Olimpiyat tarihinin unutulmaz şampiyonlarından biri olan Bobby Morrow 84 yaşında vefat etti.

Dünya Atletizm Birliği'nden (WA) yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Benito kentinde bulunan evinde hayata gözlerini yumdu. 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li sprinter ülkesinde bir efsane olarak biliniyor.

OLİMPİYAT ÜÇLEMESİ YAPAN 4 ATLETTEN BİRİ

Morrow, Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) ve Usain Bolt (2012, 2016) ile beraber bir olimpiyatta 100, 200 ve 4×100 metre üçlemesi yapan 4 erkek atlet arasında bulunuyor.

Ekim 1935'te Harlingen'de doğan Morrow lisede futbol oynarken hızını fark ederek atlet olmaya karar vermişti.