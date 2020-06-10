10 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 10 Haziran 2020!

10 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

10.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:51

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 10 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,19 Mayıs Mah

Açıklama : Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi : 10.06.2020 06:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Süleymaniye Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Hürriyet Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah

Açıklama : Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi : 10.06.2020 06:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.06.2020 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.