10 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 10 Haziran 2020!
10 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 10 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,19 Mayıs Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 10.06.2020 06:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Süleymaniye Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Hürriyet Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 10.06.2020 06:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2020 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.