Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran 10 dakikalık sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
26.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 21:46
Edirne şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden adeta göle dönen caddede ilerledi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü kent merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.