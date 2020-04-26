Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü

Edirne şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden adeta göle dönen caddede ilerledi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü kent merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.