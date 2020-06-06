Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan'da evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ailesi ise Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunan modacının tedavi gördüğü dönem çekilen son halinin videosunu yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Yerlitaş'ın ailesi Instagram'dan görüntüleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "'Şefkat' sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezakat' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" sözüyle paylaştı. Ünlü modacının son görüntülerini gören Seda Sayan, Sibel Can, Hatice, Muhammer Ketenci, Tanju Babacan, Aslıhan Hünel gibi ünlü isimler de paylaşıma yorum yaparak sevgilerini gösterdi.