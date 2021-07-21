20 Temmuz 2021 Haberleri
20 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı! Şoför hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
- Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda 'Ambargoya hayır' mesajı verildi
- Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
- Fransız gazetesinden ülkede gündem yaratan iddia: Fas hükümeti, casus yazılım 'Pegasus' ile Macron'u dinledi
- Fenerbahçe, yetenek avcısı sportif direktör Antero Henrique'yi göreve getirmeye hazırlanıyor
- Faciadan kıl payı dönüldü! Evlerinde tüp patlayan aileyi, bayram ziyareti kurtardı
- Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı
- Blue Origin'den gelecek uzay uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satışı
- Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
- Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak
- 43 yaşındaki adam, hamile eşinin gözü önünde boğuldu
- Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
- Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı
- Juventus, Merih Demiral'a 40 milyon euro değer biçti
- Meteoroloji uzmanları teker teker konuştu! Marmara ve Ege'de perşembe gününden itibaren şiddetli yağış bekleniyor
- Ukrayna'da azot fabrikasındaki patlama, gökyüzünü turuncuya boyadı
- Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı
- Fatih Terim, PSV maçı öncesi takımdan ayrılacak futbolculara ilişkin konuştu: Onlar bizim kıymetlilerimiz
- Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi
- İflastan kurtulmak için Galatasaray'ı bekliyorlar! Stanciu transferinden alacakları pay hayata döndürecek
- İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim
- Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması: Türkiye ile ikinci anlaşma yakın
- Milli takımda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
- Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı
- PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
- Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
- Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı
- Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti
- Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış
- Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı
- Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
- Kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
- Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
- Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü
- Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
- Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı
- Bayram üzücü başladı! D-100'deki feci kazada araç ortadan ikiye bölündü, 6 kişi yaralandı
- Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar
- Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı
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