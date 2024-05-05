Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u 6-1 yenerek evindeki galibiyet serisini 35 maça çıkardı. Bu sezon evinde oynadığı 18 maçta da puan kaybetmeyen Galatasaray, ligin en başarılı takımlarından biri oldu.
Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'de sahasında üst üste 35. maçta da kaybetmedi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 6-1'lik skorla kazandı. Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL