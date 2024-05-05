GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI CANLI SKOR! Kim gol attı? Maç kaç kaç?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI CANLI SKOR! Kim gol attı?

TAKIMLARIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj.

CANLI ANLATIM

M.S Galatasaray 6-1 Sivasspor

85' GOOOLLL! Galatasaray 6-1 Sivasspor

84' Sivasspor'da Uğur Çiftçi iyi paslaşmalarla Galatasaray ceza sahasına girdi ancak ayağından açtığı topta Davinson Sanchez'i geçemedi.

82' Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Tete ve Carlos Vinicius oyuna girdi.

81' Galatasaray, Icardi ile altıncı golü buldu ancak Arda Kardeşler, Icardi'nin Ali Şaşal'ın elinden alıp attığı golde faul tespit etti.

79' Hakim Ziyech'in ara pasında topu alan Barış Alper Yılmaz hızla ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu rakibinden kurtulup pasını içeriye çevirdi ancak top Sivassporlu oyuncularda kaldı.

78' Pasla kullanılan kornerde Berkan Kutlu'nun çaprazdan kaleye vuruşu direğin yanından oyun alanı dışına gitti.

78' Berkan Kutlu'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Aaron Appindangoye'nin dokunduğu top kornere gitti.

77' Sivasspor'da İbrahim Akdağ ve Murat Paluli oyundan alındı. Kerem Atakan Kesgin ve Mijo Caktas oyuna girdi.

76' Karşılaşmada son 15 dakikalık dilime girildi.

75' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan düzgün ortasında Turgunbayev'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

74' Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi topu kafayla Mertens'in önüne indirdi. Belçikalı oyuncu harika bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

73' GOOOLLL! Galatasaray 5-1 Sivasspor

71' GOL İPTAL! VAR incelemesi sonrası Rey Manaj'ın attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

71' Charilaos Charisis'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rey Manaj topu düzgün bir vuruşla köşeden ağlara yolladı.

70' GOOOLLL! Sivasspor, Rey Manaj ile skoru 4-2 yaptı.

69' Ali Şaşal Vural'ın uzun pasında Turgunbayev topu istediği gibi kontrol edemeyince kalesinden açılan Muslera topa sahip oldu.

68' Kalabalık gelen Sivasspor'da Rey Manaj'ın uzaktan şutu savunmadan geçmedi.

67' Bu dakikalarda tempo çok yüksek.

66' Kullanılan kornerde Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu isabetli olmadı.

66' ALİ ŞAŞAL! Icardi'nin ara pasında ceza sahası içinden şutunu çeken Ziyech, Ali Şaşal'ı geçemedi. Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı top kornere gitti.

64' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Mauro Icardi'nin yerden seken topa vuruşu farklı şekilde dışarıda.

63' İSABETLİ OLMADI! Hızlı çıkan konuk ekipte Koita'nın sağdan pasında Charilaos Charisis kaleyi düşündü. Top direğin yanından dışarıya gitti.

61' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Lucas Torreira aradan Icardi'yi düşündü ancak savunma topun geçmesine izin vermedi. Topu önünde bulan Ziyech uzaktan müthiş bir şut çıkararak topu üst köşeden ağlara yolladı.

60' GOOOLLL! Galatasaray 4-1 Sivasspor

60' Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı.

59' GOOOLLL! Galatasaray 3-1 Sivasspor

56' Turgunbayev'in kullandığı köşe vuruşunda Rey Manaj kafayla arkaya aşırttı. Caner Osmanpaşa arka direğe seken topa dokunarak topu ağlara yolladı.

55' GOOOLLL! Galatasaray 1-2 Sivasspor

53' YİNE ALİ ŞAŞAL! Ceza sahası içinde topu alan Ziyech sol çaprazdan vurdu ancak Ali Şaşal gole izin vermedi.

52' Kaleyi karşısına alan Hakim Ziyech ceza sahası dışından çok sert güzel vurdu. Ali Şaşal Vural aynı güzellikte topu kurtardı.

49' Hakim Ziyech'in koşu gösteren Mertens'e klas pasında Ali Şaşal kalesinden çıkıp topu aldı.

48' Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içine ortasında top Muslera'da kaldı.

47' Sağ kanattan çevrilen topta Mertens gelişine kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.

46' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ve Turgunbayev oyuna girerken, Achilleas Poungouras ve Bartuğ Elmaz oyundan alındı.

46' Mücadele ikinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 2-0 Sivasspor

45+' KALECİ! Sol kanattan gelen ortada Rey Manaj kalabalıktan sıyrılıp kaleyi denedi. Top Muslera'nın üzerine gitti.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Topla oynamada Galatasaray'ın yüzde 70'e 30 üstünlüğü bulunuyor.

39' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Mertens kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

38' GOOOLLL! Galatasaray 2-0 Sivasspor

35' Barış Alper Yılmaz'ın orta-şut karışımı vuruşu doğrudan dışarıya gitti.

34' Hızlı çıkan Sivasspor'da Koita'nın son çizgiden içeriye çevirdiği top Muslera'da kaldı.

33' Galatasaray penaltı bekliyor. Sol kanatta Köhn'ün çıkardı pasta Icardi şutunu çektiği anda iki kişi arasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

31' İki oyuncunun tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden başladı.

30' Kullanılan köşe vuruşunda Camara ve Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Her iki oyuncu da sakatlık yaşıyor.

28' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

26' DIŞARIDA! Ceza sahası içinde Icardi'nin çıkardığı topa Torreira ayak içiyle gelişine vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

24' Sivassporlu oyuncuların kafayla kaleciye geri pasında Icardi son anda topa ayak koymak istedi ancak Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.

23' MUSLERA! Sol kanatta Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Manaj ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp kale önüne çevirdi. Muslera iyi uzayıp arka direğe giden topa sahip oldu.

22' Mertens'in sol kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın kale önünde kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

21' Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunu Rey Manaj ön direkte kafayla karşıladı.

20' Sol kanada atılan uzun topta topu alan Derrick Köhn'ün ortası Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

18' Hakim Ziyech'in pasında topu alan Köhn uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıda.

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakika Galatasaray üstünlüğüyle geçildi.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

12' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

11' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Sivasspor

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.

1' Galatasaray-Sivasspor maçı başladı.