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Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo iflas etti

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Bir dönem Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsorluk yapan GKN Kargo iflas etti. Mahkemeden konkordato talep eden şirketin 563 milyon TL'lik borcunu ödeyip toparlayabileceğine ikna olmayan İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

Pandemi süreciyle beraber dünya genelini sarsan ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de görülürken, yüksek enflasyon nedeniyle birçok firma iflas bayrağını çekiyor.

Ekonomik krizin vurduğu son firma ise bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo oldu.

Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulunan GKN Kargo, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için süre talep etmişti. Sunulan proje kapsamında şirketin yeniden toparlanabileceğine ikna olmayan mahkeme, mali darboğaz yaşayan şirkete yaptığı komiser ataması sonucunda nihai kararını verdi.

MİLYONLARCA DOLARLIK BORÇLA BATTI

Mahkeme tarafından iflas kararı verilen GKN Kargo'nun mevcut borcunun 563 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Nisan ayının ilk haftasında yapılan duruşmaya şirketten alacağı bulunan çok sayıda kişi de katılırken, şirket avukatları, kesin mühlet talebinde bulundu. Prof. Dr. Oktay Taş, Prof. Dr. Serdar Kale ile Mali Müşavir Canan Koçyiğit'ten oluşan komiser heyetinin imzasını taşıyan 39 sayfalık raporda, "Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte" denildi.

Bu rapor doğrultusunda kararını veren mahkeme, şirketin iflasına hükmederek tasfiye sürecini başlattı. Ancak şirketin bütün şubeleri uzun süredir tek tek boşaltılırken, şu anda 2 araç dışında şirkete ait hiçbir varlık olmadığı kaydedildi.

ALACAKLILAR ARASINDA GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA VAR

563 milyon TL'lik borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep Spor ve Şanlıurfa Spor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Her ne kadar şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da, şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek'i, özel jetle Urfa'dan İstanbul'a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Galatasaray Beşiktaş İstanbul Finans Ekonomi Haberler

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