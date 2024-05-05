Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı 2 golle gol sayısını kaça çıkardığı merak ediliyor. ICARDİ KAÇ GOL ATTI? Mauro Icardi gol sayısı kaç? İşte detaylar...

ICARDİ KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükseltti. Daha en çok bir sezonda en fazla 29 gol atabilen Arjantinli yıldız, kariyer rekorunu kırmış oldu.

ALEX'İN PEŞİNDE

Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 golünün yanına 1 de asist ekledi. Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asiste ulaşan tecrübeli golcü 42 gol katkısına imza attı. Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.