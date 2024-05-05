ICARDİ KAÇ GOL ATTI? Mauro Icardi gol sayısı kaç?
ICARDİ KAÇ GOL ATTI? Mauro Icardi gol sayısı kaç? Futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin gol sayısı merak ediliyor. Icardi'nin attığı gol sayısı hakkında detaylı bilgi arayan futbolseverler, bu konuda araştırmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı 2 golle gol sayısını kaça çıkardığı merak ediliyor. ICARDİ KAÇ GOL ATTI? Mauro Icardi gol sayısı kaç? İşte detaylar...
ICARDİ KAÇ GOL ATTI?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.
KARİYER REKORUNU KIRDI
Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükseltti. Daha en çok bir sezonda en fazla 29 gol atabilen Arjantinli yıldız, kariyer rekorunu kırmış oldu.
ALEX'İN PEŞİNDE
Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 golünün yanına 1 de asist ekledi. Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asiste ulaşan tecrübeli golcü 42 gol katkısına imza attı. Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.