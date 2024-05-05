Galatasaray, Süper Lig'de puan rekorunu kırdı

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşılaştığı Sivasspor'u 6-1'lik skorla yenerek puan rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96'ye çıkardı. Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu. - İSTANBUL