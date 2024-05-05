Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de puan rekorunu kırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 yenerek Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşılaştığı Sivasspor'u 6-1'lik skorla yenerek puan rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96'ye çıkardı. Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Sivasspor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title