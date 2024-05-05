Hakim Ziyech, Sivasspor maçında 2 gol attı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında Ziyech penaltı noktası yakında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Faslı futbolcu ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de iç sahada ilk gollerini atarken, gol sayısını da 6'ya çıkardı. Faslı futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Hakim Ziyech, 84. dakikada yerini Tete'ye bıraktı. - İSTANBUL