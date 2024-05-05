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Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası içi sol kenardan ortaya çevirdiği topta Ziyech'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Icardi'nin pasında topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan çevirdiği pasta Icardi'nin hamle yapmadığı topu Mertens, yerden ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ndombele, Aurier, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Yedekler: Nikolic, N'Jie, Emrah Başsan, Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caktas, Caner Osmanpaşa, Turgunbayev, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Hakim Ziyech (dk. 11), Dries Mertens (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kart: Uğur Çiftçi (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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