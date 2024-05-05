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Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükselterek kariyer rekorunu kırdı. Icardi, daha önce bir sezonda en fazla 29 gol atmıştı. Asistleriyle birlikte 42 gol katkısı yapan tecrübeli forvet, 3 kez daha skora etki ederse Alex de Souza'nın rekorunu kıracak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

KARİYER REKORUNU KIRDI

Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 golle gol sayısını 30'a yükseltti. Daha en çok bir sezonda en fazla 29 gol atabilen Arjantinli yıldız, kariyer rekorunu kırmış oldu.

Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı

ALEX'İN PEŞİNDE

Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 golünün yanına 1 de asist ekledi. Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asiste ulaşan tecrübeli golcü 42 gol katkısına imza attı. Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex De Souza Mauro Icardi Galatasaray Sivasspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Tandogan Dogan:

anlasilan sivasa cok canta gitmis

6
32
yanıtYanıtla
İsa Gl:

Kişinin ayinesi iştir, şu kadroya da bunu dedin ya futbol bilgini güncelle bence

yanıt14
yanıt2
Emrah Onatca:

Ali Koç yok burda koç daha iyi yapıyor çanta işini

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yanıt4
F Ö:

Seviyorum Fenerlilerin bu hallerini

yanıt2
yanıt2
Veysel null:

fenerden puan kopardığı için üzülen Sivas ın teknik direktör üne gününü gösterdik ya en çok beni bu mutlu etti... Yaşasın Cim Bom!

12
2
yanıtYanıtla
BARIS:

neden ise hiç zevk vermiyor Türk tiyatrosu! (football)

4
3
yanıtYanıtla
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