Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SKOR! İlk golü kim attı? CANLI SKOR

İLK GOLÜ KİM ATTI?

Galatasaray- Sivasspor karşılaşması başladı. Heyecanın yükseldiği maçın 11. dakikasında Galatasaray'dan ilk gol geldi. İlk gol Ziyech'den geldi. Kerem Demirbay'ın nefis ara pasında defansın arkasına sarkan Barış pasını Ziyech'e veriyor ve Ziyech gelişine köşeye sert bir şut göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü buluyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ligin zorlu takımlarından EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj.

CANLI ANLATIM

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakika Galatasaray üstünlüğüyle geçildi.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

12' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

11' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Sivasspor

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.

1' Galatasaray-Sivasspor maçı başladı.