Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı
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Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı

Uşak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı
03.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:59

Uşak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ şüphelileri M.N. (51), Ö.N. (20), A.H.M.M. (32) ve M.K.J.A. (29), Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan M.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.N., A.H.M.M. ve M.K.J.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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