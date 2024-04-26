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Hatay'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, tutuklandı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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