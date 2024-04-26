Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yaptığı çalışma sonucunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.