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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun amacı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve planlanan eylemleri engellemekti.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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