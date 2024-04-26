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Şırnak'ta PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik şafak operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik bu sabah şafak operasyonu düzenlendi. Daha önce tespiti yapılan evlere yapılan baskınla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Kck PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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