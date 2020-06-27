Son dakika haberi | HDP: 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı
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Son dakika haberi | HDP: 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı

Son dakika haberine göre HDP, şu ana kadar yapılan testlerde 3 milletvekilinde Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi | HDP: 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı
27.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:12

HDP, şu ana kadar yapılan testlerde 3 milletvekilinde Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

HDP TBMM Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzasıyla yapılan yazılı açıklamada; TBMM'de HDP grup salonunun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu bilgisinin daha önce paylaşıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Daha önce de açıkladığımız gibi grup salonumuzun bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmişti. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştı. Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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