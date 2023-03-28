Meral Danış Beştaş'tan Seçmenlere Çağrı: 'Her Ay Bize Zindan Yaşatan Bir Elektrik Faturasını Alın ve Onunla Nüfus Müdürlüğüne Gidin, Kaydınızı...

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Sevgili seçmenler; askıya çıkan seçmen listelerini mutlaka kontrol edin. Listede isminiz yoksa 2 Nisan’a kadar elektrik, su, telefon, doğal gaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası ya da kira sözleşmesiyle ikamet ettiğiniz ilçe nüfus müdürlüğüne gidin, seçmen kaydınızı yaptırın. Her ay geldiği zaman bize zindan yaşatan bir elektrik faturasını alın ve onunla nüfus müdürlüğüne gidin; kayıtsız kalmayın, kaydınızı yaptırın. Haydi, tek bir faturayla tek adamı devirelim" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Sevgili seçmenler; askıya çıkan seçmen listelerini mutlaka kontrol edin. Listede isminiz yoksa 2 Nisan'a kadar elektrik, su, telefon, doğal gaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası ya da kira sözleşmesiyle ikamet ettiğiniz ilçe nüfus müdürlüğüne gidin, seçmen kaydınızı yaptırın. Her ay geldiği zaman bize zindan yaşatan bir elektrik faturasını alın ve onunla nüfus müdürlüğüne gidin; kayıtsız kalmayın, kaydınızı yaptırın. Haydi, tek bir faturayla tek adamı devirelim" dedi.

TBMM Genle Kurulu'nda bugün, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

" ARTIK BORÇLA KARNIMIZI DOYURUYORUZ"

Görüşmeler öncesi söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kredi kartı harcamaları yüzde 131 artmış. Hangi kalemde? Yemek kaleminde. Yani insanlar, artık borçla, kredi kartı alışverişiyle asgari temel ihtiyaçlarını, gıda ve yemek ihtiyacını karşılayabiliyor. 17 Mart haftasında, akaryakıt için kartlı harcamalar da yine geçen yıla göre yüzde 86 oranında arttı ve 6,4 milyar liraya yükseldi. Gıdalar için yüzde 136,8'lik artış. Hakikaten bu, ibret verici bir tablo. Artık borçla karnımızı doyuruyoruz. Bütün yurttaşlara çağrımdır; sandığa giderken ekstrelerinizi de yanınıza alın ve değişimin sizin elinizde olduğunu unutmayın" diye konuştu.

"5 YIL BOYUNCA, ZİRAAT BANKASI'NA OLAN BORCUN SADECE YÜZDE 3,2'LİK KISMI ÖDENMİŞ"

Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi hatırlatan Beştaş, şunları söyledi:

"Ziraat Bankası çokça tartışıldı. 5 yıl geçti, Ziraat Bankası'nın verdiği krediyle Demirören Holding el değiştirdi ve 895 milyon dolarlık kredi aldı. Şu ana kadar, bu kredinin geri ödenmesine ilişkin bütün sorulara hiçbir yanıt verilmiyordu, susuyorlardı ama Ziraat Bankası'ndan yeni bir açıklama geldi. Hakikaten daha da dehşet verici. 5 yıl boyunca Ziraat Bankası'na olan borcun sadece yüzde 3,2'lik kısmı ödenmiş. Bu, bütün Türkiye'nin bilmesi gereken bir mesele. 'Bankaya olan borcu ödemeyen Demirören diğer vatandaşlara örnek olur mu' diye sormayacağım, çünkü vatandaşların evine haciz gitmeye devam ediyor. Küçücük meblağlar için haciz işlemleri sürerken Demirören'in peşine kimse düşmüyor, hatta ticari sır olarak saklanıyor. Sözde köylünün, çiftçinin bankası olarak kurulan Ziraat Bankası, iktidarın bekası için bir medya kuruluşuna el değiştirtti ve buna, bu aracılığa hepimiz tanıklık ettik. Bunu asla unutmayacağız. Köylü, üretim yapabilmek adına tarlasını, traktörünü haczettirirken sermayenin çiftçinin emeğinin üzerinden zenginleşmesine izin verenleri asla affetmeyeceğiz ve hesap soracağız."

"BİZLER, GEZİ'Yİ HER HALÜKARDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Samsun'daki Gezi Parkı davasında yurttaşlara cezalar verildiğini söyleyen Beştaş, "1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemine katılan, -altını çizerek söylüyorum, tarihi 2013- 39 kişiye açılan dava, 10 yıl sonra sonuçlandı. Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı ve 39 kişiye, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'yla kamu görevlisine direnme suçlarından 10 ay ila 3 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına hükmetti. Öncelikle bu dosya, zaman aşımına uğramış bir dosyadır. Zaman aşımı taleplerine rağmen bu dikkate alınmamıştır. Tamamen hukuka aykırı, usule aykırı bir ceza veriliyor. Tabii ki bunun Gezi'yle hesaplaşma olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fakat hiç kimse merak etmesin, iktidar hiç merak etmesin; bizler, Gezi'yi her halükarda savunmaya devam edeceğiz ve hukuk dışı kararlara imza atan yargı kendisini nasıl savunacak acaba, onu da merak etmiyor değiliz" diye konuştu.

"HAYDİ, TEK BİR FATURAYLA TEK ADAMI DEVİRELİM"

Meral Danış Beştaş, "Seçmenlere hitap etmek istiyorum. Sevgili seçmenler; askıya çıkan seçmen listelerini mutlaka kontrol edin. Listede isminiz yoksa 2 Nisan'a kadar elektrik, su, telefon, doğal gaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası ya da kira sözleşmesiyle ikamet ettiğiniz ilçe nüfus müdürlüğüne gidin, seçmen kaydınızı yaptırın. Her ay geldiği zaman bize zindan yaşatan bir elektrik faturasını alın ve onunla nüfus müdürlüğüne gidin; kayıtsız kalmayın, kaydınızı yaptırın. Haydi, tek bir faturayla tek adamı devirelim" dedi.