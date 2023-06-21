Meral Danış Beştaş: "Seçimlerde Kürtlerin Birer Oy Olarak Değerlendirilmesini Artık Kürt Halkı Kabul Etmeyecek"

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş “Şu anda Türkiye’de milyonlarca Kürt terörist yaftası yemiş durumda. Bunu Yeşil Sol Parti olarak kabul etmeyeceğiz. Seçimlerde sadece Kürtlerin birer oy olarak değerlendirilmesini de artık Kürt halkı kabul etmeyecek” dedi. Yeni açıklanan asgari ücret için “sefalet ücretidir” diyen Beştaş, “Bu para bazılarının koluna taktığı çantayı bile alacak düzeyde değil” diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Şu anda Türkiye'de milyonlarca Kürt terörist yaftası yemiş durumda. Bunu Yeşil Sol Parti olarak kabul etmeyeceğiz. Seçimlerde sadece Kürtlerin birer oy olarak değerlendirilmesini de artık Kürt halkı kabul etmeyecek" dedi. Yeni açıklanan asgari ücret için "sefalet ücretidir" diyen Beştaş, "Bu para bazılarının koluna taktığı çantayı bile alacak düzeyde değil" diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beştaş özetle şunları söyledi:

"Çok önemli seçimi geride bıraktık, maalesef iktidarın her olanağı fütursuzca ve sınırsızca kullandığı hiçbir hukuk kuralını tanımadığı, toplumsal anlamda halkı sömürdüğü ve mağduriyetini kendi lehine kullandığı bir seçim kampanyası ile karşı karşıya kaldık. İktidar kazanmadı aslında bu kazanma dedikleri 1,5 -2 puanlık fark yeni ortaklarıyla birçok ortakla birlikte toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur.

"İKTİDAR UNUTMASIN Kİ TOPLUMUN YARISI KENDİLERİNE ONAY VERMEDİ"

28'inci yasama döneminde de Yeşil Sol Partisi olarak muhalefetin odağı olacağız. Hakikatlerin gizlenmediği yalanla mücadele edeceğimiz bir parlamento dönemi olacak. Bu iktidar şunu unutmasın bu toplumun yarısı bütün bu hukuksuzluklarına rağmen kendilerine onay vermemiştir. Ülkeyi ikiye bölmek, kutuplaştırmak nefret iklimini yaygınlaştırmak toplumun yararına değildir.

"ASGARİ ÜCRET ERDOĞAN'IN EMEKÇİLERE GÖNLÜNDEN KOPAN BİR PARAYMIŞ GİBİ YANSITILIYOR"

Dün asgari ücret belirlendi. Fakat mesele doğru tartışılmıyor. Kaç lira olacağı, pazarlıkları sendika temsilcileri bunun üzerinden haftalardır kamuoyu meşgul ediliyor ve sanki Erdoğan'ın işçilere, emekçilere gönlünden kopan bir paraymış gibi bir lütuf olarak kamuoyuna yansıtılıyor ama gerçekler bambaşka…Bu ücret bir sefalet ücretidir. Milyonlarca emekçi bu asgari ücretle açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir bir daha. Yoksulluk sınırının 33 bin lira olduğu bir ülkede 11 bin 402 lira. Bir hanede iki kişi bile çalışsa yoksulluk sınırına yaklaşamıyor. Türkiye'de asgari ücretin 16 bin 250 lira olması gerektiğini ekonomi komisyonumuzda açıklamıştı. Bu para sabun köpüğü gibi uçup gidecek. Her türlü zam karşısında bir ay içinde bir anlamı kalmayacak. Asgari ücret temel ücret olmaktan çıkarılmalıdır. Bu para bazılarının koluna taktığı çantayı bile alacak düzeyde değil.

"AKP SON DÖNEMLERDE KUZEY DOĞU SURİYE'YE OPERASYON YAPMAK İSTİYOR"

AKP son dönemlerde kuzey doğu Suriye'ye operasyon yapmak istiyor. Uluslararası toplumdan, özellikle ABD ve Rusya'dan yeşil ışık alamıyor. Bu nedenle operasyonu yapamıyor. Bu sefer sivillere yönelik sistematik suikastlara, katliamlara yöneldi. Kürtler için Türkiye'nin içinde zaten hukuk uygulanmıyor. Olmadığını benim cenaze törenine katıldığım morgda gördüğüm annesiyle tanıştığım üniversite sınavına girmiş ve sonucunu öldüğü gün kazandığını öğrenen ailesinden biliyorum Medeni Yıldırım. 2014'te askerlerin açtığı ateş sonucu çözüm sürecinde katledildi. Medin Yıldırım'a ilişkin asker ve talimatı verenler beraat ettiler. Tek bir gün tutuklu kalmadılar. Göstermelik bir yargılama sonucunda 19 yaşında bir genç toprağın altında annesi feryat figan çocuğumun katilleri cezalandırılsın diyor.

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINI ÖLDÜREN KİŞİ NASIL TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR, SORGULAYAN YOK"

Adı pek çok insan hakları ihlaline karışan ve uluslararası toplum tarafından "savaş suçu" işlemekle suçlanan Ahrar'uş Şarkkiye komutanı Ebu Hatim Şakra'nın Mardin Artuklu Üniversitesi'nden mezun olmasını da gündeme getiren Beştaş şunları söyledi:

"Kimse demedi ya bir kadın siyasetçiyi, bir partinin genel başkanını öldüren kişi nasıl Türkiye'de üniversite okuyabilir. Sorgulayan yok. İŞID Türkiye'nin terör listesinde biz söylediğimizde bize diyorlar ki, 'Bizim için terör örgütü her yerde aynıdır.' Tamam kabul ediyoruz. İŞID'e karşı bugüne kadar Suriye'de hangi operasyonu yaptınız? Peki, Rojava'da, Suriye'de hangi askeri eylemleri, sivil katliamları bu öldürdüğünüz kişilerden ziyade İŞID'liler yaptı diye bir soru sordunuz mu? Uluslararası barbarlığın simgesi olan bir örgüte tek bir operasyon yapmayacaksınız. Gidip sivil siyaset yapan sizin ülkenizin dışında bir kişiyi katledeceksiniz, işte bu tam da Kürt düşmanlığıdır… İŞID'liler o kadar da şey değil canım Türkiye'de ticaret yapıyorlar neticede, böyle de bir ayrıcalıkları var.

"SEÇİMLERDE SADECE KÜRTLERİN BİRER OY OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİ DE ARTIK KÜRT HALKI KABUL ETMEYECEK"

Yüzde 95'ini çözdük diye kendine Kürt siyasetçi diyenler var ya… Neyi çözdün ya? Kürt çocuklarının panzer altında ezilmesini mi çözdün. Medeni Yıldırımın katilerinin elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasını mı çözdün? Hala Kürtçe tiyatrolarının kaymakamlarca yasaklanmasını mı çözdün… Hala Kürt dilinin yasaklılığını mı çözdün… Kürt çocukları başarısız oluyor zeki olmadıkları için değil. Ana dilde eğitim olmadığı için. Ha diyorlar ya birkaç bakan var Kürt. Ne alakası var ya… Kürt meselesini reddedesin sadece hizmet edersin biat edersin o zaman önemli değil Kürt bakan olabilirsin. Ama ben Kürdüm dilimle konuşmak istiyorum. Özgürlük, adalet istiyorum dediğiniz zaman siz makbul değilsiniz, teröristsiniz. Şu anda Türkiye'de milyonlarca Kürt terörist yaftası yemiş durumda. Bunu Yeşil Sol Parti olarak kabul etmeyeceğiz. Seçimlerde sadece Kürtlerin birer oy olarak değerlendirilmesini de artık Kürt halkı kabul etmeyecek."

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Beştaş, yerel seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'nin aday gösterecek mi?" sorusuna da "Kendi adaylarımızı çıkarmamız için karar almamıza gerek yok. Zaten parti olarak kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun aksini yaparsak çıkarmayacaksak karar alırız. Niye çıkarmayalım?" dedi.