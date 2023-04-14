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Beştaş ve Demirkaya Ankara'ya sevk edildi

Beştaş ve Demirkaya Ankara'ya sevk edildi

Güncel Haberler

Erzurum'da seçim çalışmalarını sürdürürken buzlanma nedeniyle otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada belinde kırık tespit edilen Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra otomobilde yaralanan partili Mehtap Demirkaya'nın da tedavisinin Ankara'da sürdürülmesine karar verildi.

BEŞTAŞ VE DEMİRKAYA ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Erzurum'da seçim çalışmalarını sürdürürken buzlanma nedeniyle otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada belinde kırık tespit edilen Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra otomobilde yaralanan partili Mehtap Demirkaya'nın da tedavisinin Ankara'da sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine gece geç saatlerde Erzurum Şehir Hastanesinden ambulanslarla Erzurum Havalimanına getirilen Beştaş ile Demirkaya, son kontroller yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meral Danış Beştaş Erzurum Ankara Güncel Haberler

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