HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ameliyat edildi

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, belindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, dün akşam taziye için gittiği Karayazı'dan kent merkezine dönerken kaza geçirdi. Mehmet Vefa yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Beştaş ile HDP Erzurum il yöneticisi Mehtap Demirkaya ve sürücü Mehmet Vefa yaralandı. 3 yaralı, ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olduğu anlaşılan Mehmet Vefa taburcu edilirken; Beştaş ve Demirkaya Erzurum'daki ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.Beştaş ve Demirkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beştaş, belinde oluşan kırık nedeniyle bugün ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Genel sağlık durumu iyi olan Beştaş'ın tedavisinin yoğun bakımda süreceği belirtildi.