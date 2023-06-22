Meral Danış Beştaş: Politika faizinin artırılması Türkiye Ekonomi Modeli'nin çöktüğünün itirafıdır

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Merkez Bankası'nın politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltmesine ilişkin, "Bu, aslında, Türkiye Ekonomi Modeli olarak yılladır pazarlanmak istenen safsatanın çöktüğünün itiraf edilmesidir. Diğeri, yıllardır Erdoğan'dan şu tekerlemeyi dinliyoruz, 'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' şeklinde saçma sapan bir iddianın çöktüğünün de kabul edilmesi anlamına geliyor. Bizi haklı çıkardı bu sonuçlar" dedi.

Meral Danış Beştaş, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesini değerlendiren Beştaş, "2 temel sonucu ortaya çıkarıyor. Bu, aslında, Türkiye Ekonomi Modeli olarak yılladır pazarlanmak istenen safsatanın çöktüğünün itiraf edilmesidir. Diğeri, yıllardır Erdoğan'dan şu tekerlemeyi dinliyoruz, 'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' şeklinde saçma sapan bir iddianın çöktüğünün de kabul edilmesi anlamına geliyor. Bizi haklı çıkardı bu sonuçlar" diye konuştu.

Beştaş, Türkiye Ekonomi Modeli'nde ısrar edildiği için ülkenin bu halde olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Sonuçta yaşadığımız ne? Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Enflasyon 3 haneli rakamlara çıktı. Emeği ile geçinen Türkiye yurttaşları her geçen yoksullaşmaya devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde en temel ihtiyaçların karşılanamadığı bir realite ile karşı karşıyayız. Yine onlarca kat artan kiralar nedeniyle barınma sorunları çığ gibi büyüyor. İktidarın bu inadı yüzünden milyonlar, açlık ve sefalete mahkum edildi. Milyonlarca insan da tabii ki işsiz kaldı. AKP-MHP iktidarına seslenmek istiyorum; tüm itirazlarımıza rağmen bir karar aldınız ve bu itirazdan vazgeçiyorsunuz. Peki dünden bugüne gerçekten ne değişti de bu karardan vazgeçtiniz? Bu düşük faiz inadının ülkeye maliyeti ne olacak? Bunun sonuçlarına katlanan milyonlara ne yanıt vereceksiniz?"

Beştaş, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını anımsatarak, "Bu uygulama ile halkın sırtına yeni bir yük de bindirildi. AKP-MHP iktidarı, KKM yoluyla zenginlere büyük bir servet transferi de yapmış oldu. Bunun için de geçmişteki eleştirilerimizi ve muhalefetimizi de parantez içinde tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz. Dediğimiz her şey burada da çıktı. Politika faizinin artırılmış olması hiçbir derde deva olmayacaktır. Ülke ekonomisini, içinde bulunduğu çöküş halinden öyle çıkaramayacaktır. Sihirli bir değnek olma özelliği yoktur. Dolar kuru da öyle beklentinin aksine hemen düşmeyecektir" dedi.