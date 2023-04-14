Meral Danış Beştaş Ankara'ya sevk edildi

BELİNDE KIRIK OLAN BEŞTAŞ'IN ANKARA'YA SEVKİNE KARAR VERİLDİ

Seçim çalışmaları için geldiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan ve kent merkezindeki Şehir Hastanesi'nde tetkikleri tamamlanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın belinde kırık olduğu saptandı. Hastane sağlık heyeti, elde edilen bulgular neticesinde Beştaş'ın Ankara'ya sevkine karar verdi. Beştaş ve parti yetkilileri de tedaviye Ankara'da devam edilmesi yönündeki karar ile ilgili olumlu görüş belirtti.

Talha Kaya'nın açıklamalarından kısa süre sonra Meral Danış Beştaş, sedye ile hastaneden çıkarıldı. Beştaş, hastane önünde bekleyen ve 'Erzurum seninle gurur duyuyor' diye slogan atan partilere el sallayarak karşılık verdi. Ardından Beştaş'ın konulduğu ambulans, havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Havalimanına ulaştırılan Beştaş, hazır bekletilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.